صحيفة إسبانية: ترخيص لقاح سبوتنك v يشعل الخلافات بين أوروبا وروسيا

كتبت ـ فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن الخلافات تحتتم بين أوروبا وروسيا حول لقاح كورونا "سبوتنك v"، ونشرت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) "توضيحًا" على تويتر، تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن "أى طلب لإجراء مراجعة مستمرة أو ترخيص لتسويق لقاح سبوتنك الخامس، على الرغم من المعلومات التى تشير إلى عكس ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، فقد قالت وكالة الأدوية الأوروبية بأنها تجرى "محادثات تعاون" مع المركز الوطنى للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة فى موسكو.

وقالت المتحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاجاروفا، لوكالة "إيفى" الإسبانية عن توجيه موسكو مرة آخرى اتهامات إلى الاتحاد الأوروبى، الذى تتهمه بمحاولة تنظيم "انتقاد علنى" لروسيا من خلال زيارة ممثلها للسياسة الخارحية والأمن، جوزيب بوريل، وقالت فى مقابلة آخرى مع إذاعة فيستى إف إم إنه حاول "لكنه لم ينجح"، مضيفة "كانت مهمة بوريل القيام بجلد علنى".

وكان المستشار النمساوى، سيباستيان كورتس، دعا فى وقت سابق إلى ترك "المحرمات الجيوسياسية" جانبا عندما تقوم الوكالة الطبية الأوروبية (EMA) بدراسة إمكانية تسجيل اللقاحات من روسيا والصين.

كما شدد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، على أن اتخاذ القرار بشأن استخدام لقاح سبوتنك الخامس الروسى لا ينبغى أن يكون سياسيا، بل علميا ، بناءا على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

كما أعلنت مدريد استعداد إسبانيا لاستخدام اللقاح الروسي بعد موافقة الوكالة الطبية الأوروبية.

أما بالنسبة لألمانيا، فقد أعربت قيادتها عن رغبتها فى التعاون مع موسكو بشأن هذه المسألة، وأكدت المستشارة أنجيلا ميركل منذ يناير الماضي، استعداد برلين للمساعدة في تسجيل اللقاح الروسى فى الاتحاد الأوروبى.