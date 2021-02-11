اليوم السابع
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شباب الفشن يزينون سور الوحدة المحلية بعلم مصر وعبارات التوعية بفيروس كورونا

الخميس، 11 فبراير 2021 08:25 م
شباب الفشن يزينون سور الوحدة المحلية بعلم مصر وعبارات التوعية بفيروس كورونا شباب الفشن يزينون سور الوحدة المحلية
بنى سويف هانى فتحى

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قام مجموعة من شباب الفشن ببني سويف بتجميل وتزيين سور الوحدة المحلية لمدينة الفشن برسم علم مصر عليه وكتابة عبارات التوعية من فيروس كورونا.

وقال رضا رشاد منسق مبادرة نشر الوعي أمان، إن فكرة تجميل سور الوحدة المحلية لمدينة الفشن وكتابة عبارات التوعية عليه بعد أن قام شباب المبادرة بحملة توعية وتوزيع 9 آلاف كمامة مجانا على الباعة في الشوارع والأسواق في مدينة الفشن وقراها ثم انتقلت المبادرة إلى المرحلة الثانية وهي توعية شباب مدينة الفشن بضرورة الانتماء للوطن والمحافظة علي صحتهم من فيروس كورونا.

وأضاف رشاد، أن المبادرة تضم عدد من الشباب والفتيات منهم موني نجيب ومحمد عادل أبو فخرة وحسن فتحي وأحمد حسن ومحمد يوسف تعلب وهدى ظريف وإيمان حنفى.

من جانبه، قام المهندس محمود شاهين، رئيس مدينة الفشن، بزيارة مجموعة شباب المبادرة والوقوف معهم لتشجيعهم حيث تم رسم علم مصر لتنمية روح الولاء للوطن وكتابة عبارات توعية للوقاية من فيروس كورونا.

 

تلوين سور الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن 
جانب من المبادرة 
جانب من عملية تلوين سور الوحدة المحلية 
شباب مدينة الفشن 

بنى سويف

اخبار بنى سويف

كورونا

فيروس كورونا

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