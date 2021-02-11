وقال ريابكوف، فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء فى معرض تعقيبه على بدء إيران إنتاج اليورانيوم المعدنى: "بالطبع، تظهر هذه الخطوة تصميم طهران على عدم الاستسلام للوضع الراهن".



وأضاف ريابكوف "لقد قلنا مرارا إنه بالرغم من أننا نتفهم منطق أفعالهم والأسباب التي دفعت إيران لذلك، فمن الضروري التحلي بضبط النفس ونهج مسؤول".

يذكر أنه في أوائل ديسمبر الماضي، صادقت إيران على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، والذي ألزم السلطات بالبدء بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (من 20 في المئة) واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي، وطرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير المقبل، إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عن طهران.

وتجدد روسيا والغرب الدعوات لإيران للتراجع عن تلك الخطوة.