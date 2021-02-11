رئيس وزراء أيرلندا يعلن تمديد الحجر الصحى حتى عيد الفصح

كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية ان أيرلندا سوف تظل في الإغلاق الصحى حتى بداية أبريل، حيث أشار رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن إلى أن قرار تمديد العزل والإغلاق الصحى فى أيرلندا لمحاولة وقف موجة ثالثة شديدة الضراوة من فيروس كورونا ولذلك سيتم تمديده بالتأكيد حتى اول أيام شهر أبريل المقبل ، وخاصة عيد الفصح.

وأضاف، انه بعد تخفيف قيود عيد الميلاد السابق، شهدت البلاد انفجارًا في عدد الحالات، لدرجة أنه بحلول الأسبوع الأول من يناير كان لدى أيرلندا أعلى معدل إصابة في العالم ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة أكسفورد.

يذكر أن مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا كان قد أعلن إن القادمين إلى بلاده من الإمارات والنمسا ودول أفريقيا جنوبي الصحراء سيخضعون لحجر صحى إلزامى لمدة 14 يوما.

وقال مارتن لمحطة نيوزتوك الإذاعية إن 20 دولة إجمالا ستنضم إلى البرازيل وجنوب أفريقيا فى قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر بسبب وجود سلالات متحورة من فيروس كورونا فيها.

وكانت الحكومة قالت إن القادمين من هذه الدول سيسمح لهم بعزل أنفسهم في أي مكان من اختيارهم لحين تطبيق نظام للعزل الصحي الإلزامي في فنادق خلال الأسابيع المقبلة