دومنيك راب: بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين على مطار أبها بالسعودية

رويترز

قال وزير الخارجية البريطاني راب، اليوم الخميس، إن بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين الأخير الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها بالسعودية.

وأكد راب، أنه يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة وبريطانيا ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية.