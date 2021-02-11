اليوم السابع
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دومنيك راب: بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين على مطار أبها بالسعودية

الخميس، 11 فبراير 2021 04:15 م
دومنيك راب: بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين على مطار أبها بالسعودية وزير الخارجية البريطانى دومنيك راب
رويترز

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قال وزير الخارجية البريطاني راب، اليوم الخميس، إن بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين الأخير الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها بالسعودية.

وأكد راب، أنه يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة وبريطانيا ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية.

 
 

 


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