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دول أوروبية: ملتزمون بدعم السعودية وأمن وسلامة أراضيها

الخميس، 11 فبراير 2021 10:11 م
دول أوروبية: ملتزمون بدعم السعودية وأمن وسلامة أراضيها علم السعودية
كتب أحمد عرفة

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قال بيان مشترك لثلاث دول أوروبية وهم برلين ولندن وباريس: ملتزمون بدعم السعودية وأمن وسلامة أراضيها، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وقبلها قالت برلين ولندن وباريس في بيان مشترك، ندين الاعتداء الحوثى على مطار أبها الدولي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضافت برلين ولندن وباريس في بيانهم المشترك، أن الاعتداء الحوثى على مطار أبها انتهاك للقانون الدولي.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية البريطانى راب، اليوم الخميس، إن بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين الأخير الذى أصاب طائرة مدنية فى مطار أبها بالسعودية.

 


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الحوثيون

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