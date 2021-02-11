اليوم السابع
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دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لعمليات طب العيون بـ2 مليون جنيه

الخميس، 11 فبراير 2021 08:46 م
دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لعمليات طب العيون بـ2 مليون جنيه أجهزة الرمد
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، دعم مستشفي الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لإجراء عمليات طب العيون بقيمة 2 مليون جنيه، مقدما الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة علي دعمها المستمر للقطاع الصحي بالبحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان له مساء اليوم الخميس، أن الأجهزة الطبية التي تم دعم طب العيون بها بمستشفي الغردقة العام عبارة عن وحدة رمد بالعيادات الخارجية كاملة بمشتملاتها، وميكركوسكوب جراحى لعمليات الرمد، وجهاز فاكو، وجهاز أشعة تليفزيونية للعين، لإجراء عمليات المياه البيضاء.

وتابع: أن تركيب الأجهزة من قبل مهندسي الشركة الموردة وتم تدريب الطاقم الطبي عليها، يأتي ذلك في اطار حرص وزارة الصحة ومحافظة البحر الأحمر على منع تكبد المرضى مشقة السفر للمحافظات الأخري والانتقالات وضمانا لتقديم أفضل خدمة طبية لأبناء البحر الأحمر .

دعم-مستشفي-الغردقة-العام-باجهزة-جديدة
دعم مستشفي الغردقة العام باجهزة جديدة

 

اجهزة-لاجراء-عمليات-العيون-بمستشفي-الغردقة
اجهزة لاجراء عمليات العيون بمستشفي الغردقة
 
اجهزة-طب-عيون-جديدة-لمستشفي-الغردقة
اجهزة طب عيون جديدة لمستشفي الغردقة

 

الاجهزة-الطبيبة-الجديدة-بمستشفي-الغردقة
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