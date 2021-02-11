حصر الوحدات السكنية المستغلة تجاريًا فى حملة ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شنت إدارتي الرخص وتفتيش الرخص بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة، اليوم الخميس، لحصر الوحدات السكنية المستغلة في أنشطة تجارية، وتحصيل متأخرات رسوم تفتيش الرخص بعدد من المناطق.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن الحملة أسفرت عن رصد 4 وحدات سكنية جرى استغلالها تجاريًا بمناطق الصفا وخديجة وشباب الخريجين، لافتا إلى أنه سيجرى إصدار قرارات غلق وتشميع في حال عدم إعادة الوحدة إلى طبيعتها السكنية، وعدم استغلالها تجاريًا.

وأكد أنه جرى أيضًا تحصيل عدد من متأخرات رسوم تفتيش الرخص على المحال العامة والتجارية، مشددا على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وحصر كافة الوحدات السكنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات إلى جانب تحصيل متأخرات رسوم تفتيش الرخص على المحال العامة والتجارية.



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