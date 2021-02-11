اليوم السابع
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تطوير إحدى المدارس الابتدائية بالبحيرة بالتعاون بين المدرسين وأولياء الأمور

الخميس، 11 فبراير 2021 04:30 ص
تطوير إحدى المدارس الابتدائية بالبحيرة بالتعاون بين المدرسين وأولياء الأمور المدرسة بعد التطوير
كتبت: شيماء حمدى

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شارك القارئ محمد محمد صلاح، مدير مدرسة الستين، تعليم أساسى في عزبة الستين قرية الوسطانية مركز كفر الدوار بالبحيرة، بعدد من الصور خلال خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، للمدرسة التي تم تنظيفها ودهانها وتشجيرها بالجهود الذاتية بالتعاون بين المدرسين وعدد من أولياء الأمور، لتتحول إلى وضع أفضل، قائلا: "كانت المدرسة صحراء جرداء قمت مع أولياء الأمور بمجهودات كبيرة لتحويلها إلى جنة، تعاونا مع الجميع بتجهيز المدرسة بكل احتياجاتها".

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تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


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