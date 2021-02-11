اليوم السابع
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تركيب خزان الأكسجين السائل الجديد بمستشفى الجمالية بتكلفة 2 مليون جنيه ..صور

الخميس، 11 فبراير 2021 07:41 م
تركيب خزان الأكسجين السائل الجديد بمستشفى الجمالية بتكلفة 2 مليون جنيه ..صور
الدقهلية شريف الديب

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تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة وصول وتركيب خزان الأكسجين الجديد الذى سبق وأن وافق المحافظ على توفيره للمستشفى بدعم من المحافظة بتكلقة بلغت 2 مليون جنيه.
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه بالفعل وصل الخزان الجديد للمستشفى، وحاليا يتم العمل لتركيبة على القاعدة الخرسانية التى تم إعداها لهذا الغرض.
 
وأضاف وكيل الوزارة، أن المحافظ كان قد وافق على دعم المستشفيات المركزية فى كل من الجمالية وشربين ومنية النصر بعدد 3 خزانات للاكسيجين السائل، وذلك لتوفير احتياجات المرضى والمترددين على هذه المستشفيات من الأوكسجين السائل، وذلك بتكلفة إجمالية للخزانات الثلاثة قدرها ما يزيد على  5 ملايين جنيه، بدعم من المحافظة والمجتمع المدنى.
 
وقال إن الخزان تبلغ سعته الاستعابية 6 أطنان أكسجين، وخزان مستشفى شربين سعته 6 أطنان أكسجين، وخزان مستشفى منية النصر تبلغ سعته 3 أطنان أكسجين، حيث كانت المستشفيات المشار إليها فى احتياج للخزانات المذكورة.
 
ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بمتابعة صول وتركيب الخزانات الأخرى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وسرعة تركيبهم وتشغيلهم وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ووفقا للقواعد واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.
 
تركيب خزان الاكسجين السائل الجديد بمستشفي الجمالية بتكلفة 2 مليون جنيه
تركيب خزان الاكسجين السائل الجديد بمستشفي الجمالية بتكلفة 2 مليون جنيه

تركيب خزان الاكسجين السائل الجديد بمستشفي الجمالية
تركيب خزان الاكسجين السائل الجديد بمستشفي الجمالية

تركيب خزان الاكسجين السائل بمستشفي الجمالية
تركيب خزان الاكسجين السائل بمستشفي الجمالية

 


اللواء محمود شعراوى

وزير التنميه المحلية

الدقهليه

محافظ الدقهليه

صحه الدقهليه

مستسفي الجمالية

تنك الاكسجين

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