تحرير 2576 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالأماكن العامة والموصلات فى الغربية

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات عدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير محاضر 63 مواطنا وذلك لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح مع 55 مواطنا بإجمالي مبلغ 2750 جنيها، وتم تحويل 8 محاضر لم يتم التصالح معهم للنيابة العامة يوم الخميس 11 فبراير 2021.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد 14 سوقا، 5 أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع 4مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة اليوم.

يُذْكَر أنه تم تحرير 254 محضرا لأفراد و42 محضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وكذلك تم فض 388 سوقا، و166 فرح ومأتم وغلق وتشميع عدد 307 مراكز للدروس الخصوصية خلال 26 يوما.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفاً من الغرامة ولكن حرصاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم.