بايدن بعد أول زيارة للبنتاجون: العمل كقائد أعلى هو شرف حياتي ومسؤولية جسيمة

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، أن العمل كقائد هو مسئولية كبيرة وشرف لمسيرة حياته، وذلك فى أعقاب أول زيارة له لمبنى وزارة الدفاع "البنتاجون" ولقاءه بعدد من المسئولين والقاء الملاحظات على أفراد الخدمة والمدنيين.

وغرد بايدن على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "إن العمل كقائد أعلى هو شرف حياتي ومسؤولية جسيمة - وهي مسؤولية أعدكم بأنني لن أستخف بها أبدًا.



بايدن على تويتر

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ترحيبه بجميع أفراد الجيش الأمريكي من أصول أفريقية، قائلا: نرحب بجميع أفراد الجيش الأمريكي من أصول أفريقية، مضيفا، خلال خطاب له من داخل مقر وزارة الدفاع الأمريكية: ألتزم باسم الإدارة الأمريكية أن نعامل الجميع باحترام.



بايدن خلال الزيارة



بايدن فى البنتاجون

وبالأمس، أعلن جو بايدن عن تشكيل مجموعة عمل لوزارة الدفاع الأمريكية تقيم السياسات حيال الصين وتقدم توصيات بشأن التعامل معها ، وتابع الرئيس الأمريكي: لن أتردد في استخدام القوة عند الضرورة لردع أي عدوان على الولايات المتحدة.

وتابع جو بايدن: سأعمل مع وزير الدفاع وزعماء العالم لإنهاء الحروب التي استمرت وقتا طويلا مع ضمان مكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن وزارة الدفاع (البنتاجون) ستراجع استراتيجيتها تجاه الصين، بالنظر فى مجالات حيوية تشمل المخابرات والتكنولوجيا والوجود العسكري الأمريكى فى المنطقة، كما أنه سوف تكون المراجعة ضمن عدة مراجعات أخرى يقوم بها البنتاجون بالفعل وتتراوح ما بين القوات المنتشرة فى الشرق الأوسط وحتى السياسة تجاه حلف شمال الأطلسي.

ويحتدم الخلاف بين البلدين على عدة قضايا مثل التكنولوجيا وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية الصينية فى منطقة بحر الصين الجنوبى المتنازع عليها، حيث يتبادل البلدان الاتهامات بتعمد انتهاج سلوك استفزازي.