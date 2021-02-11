المرور يضبط 636 مخالفة وحالتى تعاطى أثناء القيادة فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم الخميس، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 636 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 107 مخالفات تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 135 مخالفة وتحرير 190 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 109 حالات لعدم قبول التصالح كما أسفرت الحملة عن تحرير 91 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن 3 حالات تعاطى إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأفيون، وتباشر النيابات المختصة التحقيق.