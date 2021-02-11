القبض على 65 مواطنا ومقيما فى السعودية بينهم موظفين بأمن الدولة و7 وزارات بتهم الفساد

وكالات

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم، الخميس ، إنها باشرت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادي الآخرة 1442هـ ، وتم التحقيق مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية وإيقاف 65 مواطناً ومقيماً منهم 48 موظفاً من عدة وزارات.

ومن ضمن الوزارات التى تم القبض على موظفين فيها، الدفاع والداخلية، والعدل، والبلدية، والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه" ورئاسة أمن الدولة والغذاء والدواء والهيئة العامة للأرصاد؛ لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وقالت الهيئة حسبما نقل موقع سبق الإلكتروني السعودية ،أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء.