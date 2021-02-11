اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 فبراير 2021 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القبض على 65 مواطنا ومقيما فى السعودية بينهم موظفين بأمن الدولة و7 وزارات بتهم الفساد

الخميس، 11 فبراير 2021 02:38 م
القبض على 65 مواطنا ومقيما فى السعودية بينهم موظفين بأمن الدولة و7 وزارات بتهم الفساد هيئة رقابة ومكافحة الفساد بالسعودية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم، الخميس ، إنها باشرت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادي الآخرة 1442هـ ، وتم التحقيق مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية وإيقاف 65 مواطناً ومقيماً منهم 48 موظفاً من عدة وزارات.
 
ومن ضمن الوزارات التى تم القبض على موظفين فيها، الدفاع والداخلية، والعدل، والبلدية، والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه" ورئاسة أمن الدولة والغذاء والدواء والهيئة العامة للأرصاد؛ لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
 
وقالت الهيئة حسبما نقل موقع سبق الإلكتروني السعودية ،أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء.
 
​وتابع البيان أن من بين الموقوفين موظفين من "رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، وأشارت إلى "تورطهم (الموظفين) بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير".
 
 
6024fd9bd358b
 
 
وأكدت الهيئة في بيانها أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء"، وطالبت الهيئة المواطنين بالمساهمة بحماية المال العام والحفاظ عليه، بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.
 

 


هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أمن الدولة

السعوديه

الفساد

حماية المال العام

فساد مالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة