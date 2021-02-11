الغربية تتلقى 149 ألف و828 طلب تصالح بإجمالى 937 مليون جنيه

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 149 ألف و828 طلب تصالح في مخالفات البناء، بإجمالي 937 مليون و527 ألف جنيه حتى يوم الخميس 2021/2/11

وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد 1921 طلب، ورفض عدد 305 طلب، وجاري فحص عدد 147602 طلب، مؤكداً أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65% بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ 50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 / 3 /2021، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.