الصين تسجل أدنى تسجيل للإصابات بفيروس كورونا منذ 5 أشهر

رويترز

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن الصين سجلت أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في أكثر من خمسة أشهر، بعد مجموعة من الإجراءات الوقائية القوية التي ساعدت في تحجيم موجة جديدة من المرض رصدت في شمال شرق البلاد الشهر الماضي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنها سجلت حالتين جديدتين أمس الأربعاء، بانخفاض عن 14 في اليوم السابق. والحالتان وافدتان من الخارج.

وشهدت الصين عودة ظهور المرض في يناير ، عندما ظهرت مجموعة حالات جديدة في إقليم خبي المحيط ببكين قبل أن تنتشر العدوى في إقليمي هيلونغجيانغ وجيلين في شمال شرق البلاد. وفرضت السلطات في هذه الأقاليم إجراءات إغلاق وقيود سفر وفحوص جماعية في محاولة لاحتواء المرض.

وعلى الرغم من انحسار الموجة الأخيرة على ما يبدو، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض الإقبال على السفر خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي بدأت اليوم الخميس بشكل كبير في الوقت الذي شجعت فيه السلطات الناس على البقاء في أماكنهم وسط الحذر الشديد بشأن المرض.