الانتهاء من تنفيذ طرق فرعية بين القرى والتجمعات الصحراوية لمسافة 82 كم بمطروح

مطروح حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنهاء تنفيذ عدد من الطرق الفرعية بين القرى والتجمعات الصحراوية لمسافة 82 كم في إطار اهتمام الدولة بتوفير الخدمات والتيسير على المواطنين.

صرح بذلك اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز التعمير بالساحل الشمالى الغربى، مضيفا أنه تم إنهاء واستلام ابتدائي لعدد من الطرق الفرعية التنموية، تحت إشراف عدد من المهندسين والفنيين، والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وذلك لربط الطرق الرئيسية بالطرق الفرعية والوصلات بين النجوع وربطها بالطرق الرئيسية.

وأشار إلى أن هذه الطرق فى أغلب مراكز وقرى محافظة مطروح، بمدينة مرسي مطروح والسلوم وبراني والنجيلة بعدد 40 وصلة، بين القرى والنجوع والمدارس والمنشآت الحكومية بطول 82 كم وبتكلفة 93 مليون جنيه.