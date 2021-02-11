إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط وسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

وجه اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، بإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بعقار شارع الشنقيطي بالحضرة بعد حادث سقوط أجزاء منه، ووفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، تم اليوم الانتهاء من إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار الكائن بشارع الشنقيطي من البرنس بالحضرة القبلية باب شرق، الذي تساقطت أجزاء منه بالأمس دون حدوث إصابات، وذلك حماية للمارة وحفاظا علي سلامة الأرواح والممتلكات.

وأشار حى وسط فى بيان صادر اليوم، إلى أن رئيس الحي قد توجه إلى العقار بناء على البلاغ الوارد من شرطة النجدة، بتسافط أجزاء من العقار المذكور بالتوجيه بسرعة المعاينة، بحضور مدير إدارة الأزمات والكوارث؛ إدارة المتابعة ،مهندس المنطقة، مقاول الهدم التابع للحي، وكافة الجهات المعنية.

وتمت المعاينة واتضح انهيار أجزاء من العقار؛ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، كما اتضح بالكشف أن العقار صادر له قر ار الهدم رقم 140 لسنة 1999، وبناء عليه وجه رئيس الحي بسرعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، حفاظا على الأرواح والممتلكات، كما وجه برفع مخلفات الهدم لفتح الشارع للمارة والمرور.