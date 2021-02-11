اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 فبراير 2021 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط وسط الإسكندرية

الخميس، 11 فبراير 2021 05:52 م
إزالة أجزاء خطرة من عقار آيل للسقوط وسط الإسكندرية العقار المنهار
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، بإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بعقار شارع الشنقيطي بالحضرة بعد حادث سقوط أجزاء منه، ووفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، تم اليوم الانتهاء من إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار الكائن بشارع الشنقيطي من البرنس بالحضرة القبلية باب شرق، الذي تساقطت أجزاء منه بالأمس دون حدوث إصابات، وذلك حماية للمارة وحفاظا علي سلامة الأرواح والممتلكات.  
 
وأشار حى وسط فى بيان صادر اليوم، إلى أن رئيس الحي قد توجه إلى العقار بناء على البلاغ الوارد من شرطة النجدة، بتسافط أجزاء من العقار المذكور بالتوجيه بسرعة المعاينة، بحضور مدير إدارة الأزمات والكوارث؛ إدارة المتابعة ،مهندس المنطقة، مقاول الهدم التابع للحي، وكافة الجهات المعنية.
 
وتمت المعاينة واتضح انهيار أجزاء من العقار؛ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، كما اتضح بالكشف أن العقار صادر له قر ار الهدم رقم  140 لسنة 1999، وبناء عليه وجه رئيس الحي بسرعة إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، حفاظا على الأرواح والممتلكات، كما وجه برفع مخلفات الهدم لفتح الشارع للمارة والمرور.

اخبار الاسكندرية

عقار ايل للسقوط

حي وسط الاسكندرية

اخبار الاسكندرية اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة