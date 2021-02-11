اليوم السابع
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إحاله 19 من العاملين بالوحدات الصحية بمركزى شبراخيت ورشيد للتحقيق

الخميس، 11 فبراير 2021 02:12 م
إحاله 19 من العاملين بالوحدات الصحية بمركزى شبراخيت ورشيد للتحقيق جانب من الحملات
البحيرة - ناصر جودة

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نفذت الوحدات المحلية بمركزى شبراخيت ورشيد بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

أسفرت الحملات عن إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بمحلة بشر بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، وإحالة 14 موظفا بالوحدة الصحية لقرية الحماد الغربى بقرية محلة الأمير برشيد للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى.

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وحدات صحية

مركز شبراخيت

رشيد

محافظه البحيره

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