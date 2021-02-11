إحاله 19 من العاملين بالوحدات الصحية بمركزى شبراخيت ورشيد للتحقيق

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمركزى شبراخيت ورشيد بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

أسفرت الحملات عن إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بمحلة بشر بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، وإحالة 14 موظفا بالوحدة الصحية لقرية الحماد الغربى بقرية محلة الأمير برشيد للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى.