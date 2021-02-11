إحالة 14 طبيبا بمستشفى جهينة المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل

سوهاج محمود مقبول

قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة غربى سوهاج، برئاسة أحمد البدرى، رئيس الوحدة المحلية، إحالة 14 من الأطباء العاملين بمستشفى جهينة المركزى، وذلك لتغيبهم عن العمل في إطار متابعة سير العمل والتأكد من مدى انضباط العاملين بالمصالح الحكومية تنفيذا لتوجيها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وقام مديرو التفتيش المالي والإداري والمتابعة بالوحدة المحلية بالمرور من خلال المتابعة الدقيقة للعاملين بالمصالح الحكومية بدائرة المركز بالمرور على مستشفى جهينة المركزى أثناء أوقات العمل، وتبين تغيب 12 طبيبا عن العمل بالإضافة لتغيب طبيبين بالنوبتجية الليلة ولم يقوما بالتوقيع في خانة الانصراف وتم إحالتهم جميعا للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

من جانبه، أكد أحمد البدرى، رئيس المحلية المحلية لمركز ومدينة جهينة، ضرورة المرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.

يذكر أن عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أحال قبل ذلك، 11 من العاملين بمستشفى البلينا المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك على هامش تفقد سير العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى، والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم ورافقه فى الجولة أعضاء التفتيش المالى والإدارى بالوحدة.

وأوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، فى تصريحات صحفية مساء السبت، أنه يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة متابعة سير العمل بالمصالح الحكومية والمستشفيات العامة والمدارس بنطاق المركز.

وشدد رئيس المركز على أهمية النظافة العامة داخل المصالح الحكومية، وإلقاء المخلفات فى حاويات النفايات، والمتابعة مستمرة للمحافظة على الانضباط وحسن سير العمل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، حيث تبين غياب 4 أطباء و3 صيادلة وأخصائى علاج طبيعى و3 من العالمين بالتمريض، وتم إحالتهم للتحقيق وذلك حرصا على سير العمل وانتظامه.