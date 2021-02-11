اليوم السابع
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إحالة مسئولة بكفر شكر للتحقيق لإطلاقها على الشوارع أسماء زوجها وأقاربها

الخميس، 11 فبراير 2021 12:15 م
إحالة مسئولة بكفر شكر للتحقيق لإطلاقها على الشوارع أسماء زوجها وأقاربها اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسئولة بمجلس مدينة كفر شكر للتحقيق، مشيرا إلى أنه أحالها للمحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان والذي بدوره أحالها للشؤن القانونية بالمحافظة للفصل بها.

وأضاف رئيس المدينة، أنه فور علمه بتسمية بعض شوارع المدينة بأسماء زوج وأقارب مسئولة بالمجلس منذ شهر تقريبا فأحال الواقعة للتحقيق، لافتا إلى أنه فوجئ بعدها بانتشار معلومات عنها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحا أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع منعا للواسطة والمحسوبية.

كان عددا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا منشورات بقيام مسؤل بمجلس المدينة بتسمية شوارع باسم زوجها وأقاربها وتم إحالة الموضوع للمحافظة للفصل فى الواقعة.


كفر شكر

تسمية شوارع بكفر شكر

محافظة القليوبية

احالة مسئولة بكفر شكر للتحقيق

اليوم السابع بلس

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