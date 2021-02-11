إحالة مدير مدرسة بالسويس للتحقيق بسبب مخالفة قرارات "المجموعات المدرسية"

أحال محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، مدير مدرسة السويس التجارية المتقدمة للتحقيق نظراً لفتحها عقب مواعيد العمل الرسمية لإعطاء المجموعات المدرسية ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتعليق المجموعات المدرسية بسبب تفشى فيروس كورونا وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية .

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس على مدرسة التجارة المتقدمة بمنطقة الملاحة يرفقه احمد عبد الحميد مدير التعليم الفنى بمديرية.

وأكد محمود الفولى، على حرص المديرية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق التعليمات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم.

وشدد "الفولى"، على وجود لجان تفتيش من المديرية للمرور على مدارس المحافظة لتأكيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أنه لن يسمح بأى مدير مدرسة أو موظف من مخالفة القانون.