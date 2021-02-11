اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 فبراير 2021 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أيرلندا تفرض حجرا صحيا إلزاميا على القادمين من الإمارات والنمسا

الخميس، 11 فبراير 2021 11:55 ص
أيرلندا تفرض حجرا صحيا إلزاميا على القادمين من الإمارات والنمسا مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا
دبلن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مايكل مارتن رئيس وزراء أيرلندا إن القادمين إلى بلاده من الإمارات والنمسا ودول أفريقيا جنوبي الصحراء سيخضعون لحجر صحى إلزامى لمدة 14 يوما.

وقال مارتن لمحطة نيوزتوك الإذاعية إن 20 دولة إجمالا ستنضم إلى البرازيل وجنوب أفريقيا فى قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر بسبب وجود سلالات متحورة من فيروس كورونا فيها.

وكانت الحكومة قالت إن القادمين من هذه الدول سيسمح لهم بعزل أنفسهم في أي مكان من اختيارهم لحين تطبيق نظام للعزل الصحي الإلزامي في فنادق خلال الأسابيع المقبلة.

 


ايرلندا

الامارات

النمسا

اخبار ايرلندا

افريقيا

ايرلندا تفرض حجر صحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عودة المحادثات بين أيرلندا والاتحاد الأوروبى بعد "أزمة اللقاحات" وبريكست

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:57 م

أيرلندا تسجل 827 إصابة جديدة بكورونا واليونان ترصد 1113 مصاب بالفيروس

السبت، 06 فبراير 2021 08:28 م

سويسرا تلزم مواطنى أيرلندا بالخضوع للحجر الصحى 10 أيام

الخميس، 14 يناير 2021 03:26 م

أيرلندا الشمالية تسجل 1410 إصابات جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

الخميس، 07 يناير 2021 05:18 م

أيرلندا الشمالية تسجل 1662 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

الأحد، 03 يناير 2021 05:14 م

أيرلندا تعود إلى الإغلاق الوطنى الكامل بعد تسارع انتشار سلالة كورونا الجديدة

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 10:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة