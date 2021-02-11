أوروبا تساهم فى تخفيض أسعار 6 أدوية للسرطان بنسبة 73%

كتبت: هناء أبو العز

قررت المفوضية الأوروبية اليوم قبول الالتزامات التى قدمتها "آسبن" لخفض أسعار ستة أدوية أساسية للسرطان.

والتزمت Aspen بخفض الأسعار بنسبة 73٪ فى المتوسط فى جميع أنحاء أوروبا والتزمت أيضًا بمواصلة توفير هذه الأدوية فى جميع البلدان التى تُباع فيها حاليًا.

وتزيل الالتزامات تمامًا مخاوف المفوضية بشأن الأسعار المفرطة التي تنتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وسيؤدي هذا إلى جعل أدوية السرطان من Aspen فى متناول الجميع على الفور، مما يوفر على الأنظمة الصحية الأوروبية ملايين اليورو ويجعل الأدوية متاحة للأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وتعالج أدوية أسبن الأشكال الخطيرة والنادرة لسرطان الدم مثل بعض أنواع اللوكيميا والورم النخاعي، ويعود تاريخها إلى الخمسينيات وكانت خارج براءات الاختراع لعقود، حتى لو كانت قديمة فإنها لا تزال تستخدم من قبل آلاف المرضى في جميع أنحاء أوروبا.

وتطيل أدوية السرطان من آسبن الحياة وبعضها ينقذ الحياة، والمرضى الضعفاء، مثل الأطفال والمرضى المسنين يعتمدون عليهم بشكل خاص فى علاجهم.

وعندما حاولت بعض السلطات الوطنية مقاومة طلبات Aspen للزيادات الحادة فى الأسعار، ذهب Aspen إلى حد التهديد بسحب الأدوية من القوائم الوطنية للأدوية القابلة للسداد.