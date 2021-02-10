‎سفير الهند يشهد انطلاقة راكب الدراجات الهندى فى جولته حول العالم

كتبت: هناء أبو العز

‎دشن سفير الهند، راهول كولشرشث، جولة الدكتور راج فاندين من مقر سفارة الهند في القاهرة حيث يقوم الدكتور فاندين ، المعروف أيضًا باسم "أبو ركوب الدراجات والمتجول حول العالم على الدراجة"، بحملة بعنوان"ركوب الدراجات من أجل بيئة نظيفة" لنشر الوعي بالاحتباس الحراري العالمي وتغير المناخ وتأثيره على الجنس البشري وعلى المزارع ونشر الوعي بالأيورفيدا (نظام الطب الهندي القديم) وبالثقافة الهندية.

وخلال الخمس سنوات الماضية، قطع على دراجته أكثر من 55000 كيلومتر عبر 52 دولة (سريلانكا، بنجلاديش، نيبال، بوتان،جزر المالديف، تايلاند، كمبوديا، فيتنام، لاوس، تايلاند، ماليزيا، سنغافورة، بروناي، إندونيسيا، تيمور، بروناي، الفلبين، تايوان اليابان، كوريا الجنوبية، هونج كونج، ماكاو، عمان، الإمارات العربية المتحدة، إيران، أذربيجان، أرمينيا، جورجيا، تركيا، إيطاليا، الفاتيكان، سان مارينو، سلوفينيا، كرواتيا، المجر، سلوفاكيا، النمسا، جمهورية التشيك، بولندا ، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، فرنسا، اسكتلندا، أيرلندا الشمالية، جمهورية أيرلندا، ويلز، إنجلترا فرنسا ، بلجيكا، لوكسمبورج، إلخ.

وفي هذه الجولة من الرحلة، ينطلق الدكتور فاندين من مصر وينوي زيارة العديد من البلدان في إفريقيا.