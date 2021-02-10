وفد دبلوماسى روسى يزور قبر أخر قنصل لروسيا فى عهد الإمبراطورية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

زار قنصل عام روسيا بالإسكندرية ووفد دبلوماسي، اليوم الأربعاء، قبر أخر قنصل الإمبراطورية الروسية القنصل الكسندر بيتروف ووضعوا باقة زهور على المقبرة.

وألقى كارين فاسليان، القنصل العام، كلمة عن نشاطات الدبلوماسي الروسي الذي عمل من أجل الجالية الروسية في مصر لمدة 36 سنة، مشيرا إلى أن ولد ألكسندر بيتروف يوم 4 اكتوبر1876 بمدينة موسكو وعين قنصلا في مدينة الإسكندرية في 26 يوليو عام 1910 واخر زيارة له الى روسيا كانت مع بداية الحرب العالمية الاولى.

‎وأضاف إن الفترة بعد ثورة عام 1917 شغل بيتروف منصب المدير العام للمكتب الروسي التابع لمديرية الامن بوزارة الداخلية المصرية مما سمح له تقديم مساعدات كبيرة للمهاجرين الروس في المدينة وتوفي بيتروف عام 1946.

حضر اللقاء القنصل ميرات جاتين مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية وموظفو القنصلية الروسية والمركز الثقافي الروسي.

قبر القنصل الكسندر بيتروف

الوفد الدبلوماسي الروسى