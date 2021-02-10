اليوم السابع
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خالد صلاح
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ندب عزة سرور للعمل مديرا لإدارة إعلام وسط الدلتا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 01:48 ص
ندب عزة سرور للعمل مديرا لإدارة إعلام وسط الدلتا عزة سرور
فريق المحافظات

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قرر ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قرارًا بندب عزة سرور، مدير مركز النيل للإعلام بطنطا بالمستوى الوظيفي "مدير عام"، للعمل مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الدلتا .

ووجهت عزة سرور ووجهت الشكر والتقدير للدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمستشار عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ورئيس الإدارة المركزية سمير مهنا وذلك لاعطاءها هذه الثقة معربة عن سعادتها البالغة لتعيينها وتوليها منصب مدير عام إعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات.

 

 


اخبار مصر

وسط الدلتا

ضياء رشوان

عزه سرور

مركز النيل للإعلام

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