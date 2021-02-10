اليوم السابع
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"مياه بنى سويف": انطلاق مرحلة ثانية لتركيب قطع موفرة للمياه بالمساجد والكنائس الأهلية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:14 م
"مياه بنى سويف": انطلاق مرحلة ثانية لتركيب قطع موفرة للمياه بالمساجد والكنائس الأهلية تركيب قطع موفرة للمياه- صورة أرشيفية
بنى سويف _ هانى فتحى

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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف اليوم فعاليات المرحلة الثانية لتركيب 3500 قطع موفرة للمياه بمساجد وكنائس بني سويف الأهلية.

وأكد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، أن تلك المبادرة تأتى في إطار الاتجاهات السياسية وجهود الدولة المبذولة في الحفاظ علي مياه النيل وتنفيذا لبروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية بخصوص تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس الأهلية بمحافظة بني سويف.

ووجه اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، بضرورة وضع آلية وخطة زمنية للانتهاء من تركيب القطع الموفرة، مشيرا إلى قيام الشركة بالبدء في تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بمراكز ( ببا، الفشن، ناصر، أهناسيا ) .

 


مياه بنى سويف

القطع الموفرة للمياه

اخبار بنى سويف

محافظة بنى سويف

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