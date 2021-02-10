اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 10:30 ص
خالد صلاح
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مقتل وإصابة 7 أشخاص فى 3 انفجارات بكابول

الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:41 ص
مقتل وإصابة 7 أشخاص فى 3 انفجارات بكابول الشرطة الأفغانية ـ صورة ارشيفية
كابول (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في ثلاثة انفجارات منفصلة وقعت بالعاصمة كابول، وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الانفجار الأول استهدف سيارة تابعة للشرطة في منطقة "باجمان" في كابول، وإنه لم يسفرعن وقوع إصابات.

وأضافت أن الانفجار الثاني وقع أثناء مرور سيارة في منطقة "قواي مرزاك" بوسط كابول، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص ذلك في الوقت الذي أفادت فيه بعض المصادر بأن السيارة تابعة لوزارة العمل.


وأشارت الشرطة إلى أن انفجارا آخر استهدف سيارة في منطقة "براقي" بوسط كابول وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث. 

ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذه الانفجارات حتى الآن.

من جانبها أعلنت مصادر أمنية في أفغانستان، أن قائد شرطة إحدى المناطق بالعاصمة كابول وإثنان من حراسه الشخصيين، لقوا مصرعهم اليوم الأربعاء، إثر تفجير استهدف سيارته في منطقة "براقي".

وقالت المصادر - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن إثنين من الحراس الشخصيين للقائد محمد كوشي قد لقيا مصرعهما أيضا خلال التفجير الذي وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد.


 

 


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انفجار كابول

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