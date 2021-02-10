محافظ المنوفية يوافق على غلق 36 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات الطبية

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق (36) منشأة طبية بنطاق المحافظة (عيادات طبية - معامل وأشعة - مراكز نساء وتوليد - حضانات - علاج طبيعي) لمخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981، والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية بمراكز ومدن المحافظة.

ووافق محافظ المنوفية على غلق مستشفى خاصة بمركز الباجور لمدة أسبوع لعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية للمرضى والمرافقين بالأقسام الداخلية بالمستشفى، فضلا عن غلق مركز للعناية المركزة بناحية أشمون مخصص لاستقبال حالات كورونا بدون الحصول على الموافقات اللازمة للترخيص، وغلق (3) عيادات بناحية قويسنا والشهداء لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم وجود غرفة لتعقيم الأدوات وعقد للنفايات الطبية.

كما وافق المحافظ على غلق (17) معملا خاصا بمراكز شبين الكوم والشهداء والباجور وتلا وأشمون لإدارتهم بدون ترخيص وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى ووجود لافتات ومطبعات وأختام مخالفة لما هو مرخص به، كما تم غلق (4) مراكز علاج طبيعى بمنوف وقويسنا وتلا تدار بدون ترخيص ووجود أدوية غير مصرح بتداولها، فضلا عن غلق (3) مراكز أشعة بنواحى شبين الكوم وأشمون والشهداء لعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالإضافة إلى عدم وجود تعاقد محرقة ولا إيصالات توريد.

وقد وافق المحافظ على غلق (2) عيادة أسنان بناحية شبين الكوم ومنوف لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى ووجود لافتات غير مطابقة لما هو مرخص به، فضلا عن غلق ( 2 ) مركز طبى للنساء والتوليد بشبين الكوم والشهداء تدار بدون ترخيص وعدم الفصل الآمن للنفايات الطبية، وكذا غلق مركزى حضانات بشبين الكوم لعدم وجود مدير فنى واستقبال حالات دون الحصول على التراخيص اللازمة.