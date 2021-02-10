فيديو... شبورة كثيفة على طرق كفر الشيخ تحجب الرؤية

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ شبورة مائية كثيفة، أدت إلى حجب الرؤية وغطت سماء المحافظة، مما دفع إدارة المرور لمناشدة المواطنين بتوخي الحذر لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواحهم، وخاصة على الطرق الرئيسية ومنها الطريق الدولي الساحلي وروافده وطريق كفر الشيخ القاهرة الزراعي.

من جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة اتخاذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها لمواجهة الطوارئ في الطقس مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية لمتابعة الطقس، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوي.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من ظهور شبورة كثيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالطرق السريعة وأهابت بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.