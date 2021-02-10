اليوم السابع
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فرحة عارمة لأسرة "يسرية" مريضة السمنة المفرطة بعد نقلها للقاهرة للعلاج.. فيديو

الأربعاء، 10 فبراير 2021 05:38 م
فرحة عارمة لأسرة "يسرية" مريضة السمنة المفرطة بعد نقلها للقاهرة للعلاج.. فيديو يسرية عطية عبد المجيد الحماقى
الغربية مصطفى عادل

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سادت حالة من الفرحة بين أهالي عزبة بسطروس التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بنقل السيدة يسرية الحماقي مريضة السمنة المفرطة لمستشفى دار الشفاء لعلاجها من السمنة بعد رحلة معاناة استمرت لسنوات طويلة مع السمنة المفرطة.
 
وأعربت السيدة يسرية عن سعادتها باستجابة رئيس الوزراء لها، مؤكدة أن سعادتها لا توصف باستجابة المسئولين لها، موجهة الشكر لدولة رئيس الوزراء.
 
وأضافت أنها عانت لسنوات طويلة وذهبت لعدد كبير من الأطباء بحثاً عن علاج لها ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل ولم تجد علاج لها، مشيرة إلى أن زوجها رجل بسيط ويحتاج لعملية جراحية ولا يقدر على العمل، ولديها طفل معاق يعاني من ضمور بالمخ متنمية أن تتعافى سريعا وتعود لمنزلها وأولادها لخدمتهم.
 
أما تامر الحماقى ابن عمها، فأعرب عن فرحته باستجابة رئيس مجلس الوزراء لاستغاثة مريضة السمنة المفرطة، وعلاجها من السمنة المفرطة.
 
ووجه الحماقى الشكر لـ"اليوم السابع" على نشر قصتها والتي ترتب عليها استجابة رئيس الوزراء لها وإصدار توجيهات عاجله بنقلها لمستشفى دار الشفاء بالقاهرة لعلاجها على نفقه الدوله.
 
وأكد أنهم عانوا لسنوات طويلة معها والذهاب بها لعدد كبير من الأطباء بحثاً عن علاج لها، وأنفقوا ما لديهم من أموال ولم يجدوا علاج لها.


السمنة المفرطة

علاج السمنة المفرطة

العلاج على نفقة الدولة

المحلة

اليوم السابع بلس

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