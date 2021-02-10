عقبات تهدد قدرة أوروبا على تضييق الخناق على شركات التكنولوجيا.. تعرف عليها

فاطمة شوقى

فى الوقت الذى يعمل فيها الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى بشكل جزئى على تضييق الخناق على شركات التكنولوجيا مثل الفيس بوك وجوجل، إلا أن جميع الإجراءات التى اتخذتها لا تزال غير كافية.

وأشارت صحيفة "الكونفدينثيال" الإسبانية إلى أن الافتقار إلى الموارد التكنولوجية وغياب الدعاوى القضائية يهددان قدرة أوروبا على تضييق الخناق على شركات الكنولوجيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا كانت جوجل Google، على سبيل المثال، لديها مشاكل في المحاكم الأمريكية - كانت هناك بالفعل ثلاث دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار فى أقل من شهرين - فإن المشكلة في أوروبا ليست أقل. فى نهاية العام الماضى، تم تذكر نية أكثر من 100 شركة تكنولوجيا لفتح قضية مماثلة في القارة القديمة. كل ذلك دون احتساب مدى اضطراب اللوائح الأوروبية الجديدة ، والتى لدى جوجل بالفعل خطة رفض لها.

وأصدر المستهلكون الأوروبيون بالفعل تحذيرات إلى أمازون فى مايو من العام الماضى، واتهمت المفوضية رسميًا عملاق التجارة الإلكترونية بالانخراط في ممارسات مناهضة للمنافسة مع بائعى الطرف الثالث الذين يستخدمون منصتها أيضًا.

كما تعرض فيس بوك لانتكاسة قبل بضعة أسابيع عندما أعلن المستشار العام للاتحاد الأوروبى فتح الباب أمام كل ولاية لقبول الشكاوى ضد المنصة بسبب المعاملة التى تقدمها لبيانات مستخدميها. حتى الآن، تم توجيه كل شىء من خلال DPC الأيرلندى، النظير للوكالة الإسبانية لحماية البيانات.

وأبل فى نفس الشئ، حيث أظهرت العديد من الشركات استيائها من إساءة استخدام المجال الذى تصنعه الشركة المصنعة لأيفون من نظام أى او اس iOS ـ لقد اشتكت بالفعل شركات مثل Spotify أو Tinder.

بالإضافة إلى ذلك، أولاً فى إسبانيا وبلجيكا، ثم فى إيطاليا، انتهى الأمر بمنظمات المستهلكين إلى مقاضاة الشركة بسبب التقادم الذى عانته من جهاز iPhone 6: حيث تطالب بأكثر من 100 يورو لكل مستخدم كتعويض. كما رفعت مجموعات فى إسبانيا وألمانيا دعوى قضائية ضد الشركة لانتهاك خصوصيتها ، على الرغم من حقيقة أن هذا هو بالضبط رأس حربة الشركة.

لوضع كل هذا فى سياقه: فى الوقت الذي تخوض فيه أبل وفيسبوك Apple و Facebook حربًا شرسة بسبب التغييرات في الأدوات وضمانات الخصوصية التى سيحصل عليها مستخدمو أيفون iPhone ، وقد يؤدي ذلك إلى إلحاق أضرار جسيمة بأعمال الإعلانات الخاصة بالشبكات الاجتماعية.