ضبط 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بمركز فارسكور فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط برئاسة المقدم محمد المليجى ومعاونوه من ضبط 8 أشخاص، وبحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية أعدوها بقصد ممارسة أعمال البلطجة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أمرت نيابة فارسكور بحبس 8 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وذخائر بقصد استخدامها فى أعمال البلطجة مع آخرين والتحفظ على المخدرات، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الإدلة الجنائية لفحصها.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة فارسكور تفيد تواجد 8 أشخاص ببعض قرى المركز وبحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بقصد ممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على أهالى بعض القرى بذات المركز بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يترددون عليها أسفرت عن ضبطهم، وهم: أحمد. أ. ب 36 عاما وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من ذات العيارو17 تذكره هروين و130 جنيها من متحصلات البيع وهاتف نوكيا للاتصال على زبائنه.

كما تم ضبط خالد. ش. ب 25 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12مم و4 طلقات من ذات العيار 15 تذكرة هرويين و110 جنيها من متحصلات البيع وهاتف ايفون للاتصال علي زبائنه، كما تم ضبط احمد ع. ج 25 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد روسي عيار 7.62 ×39 مم وطلقة من ذات العيار و12 تذكرة هرويين 360 جنيها من متحصلات البيع وهاتف محمول ماركة اوبو ازرق اللون ، كما تم ضبط عبد. م. ل 40 عاما عاطل و بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار كما تم ضبط مجدي س. ن 31 عاما عاطل وشهرته مكس وبحوزته فردخرطوش صناعه محليه وطلقة من ذات العيار و16 تذكرة هروين ومبلغ مالي 150 جنيها من متحصلات البيع كما تم ضبط محمود. م. غ 18 عاما عاطل وبحوزته 35 تذكرة هروين كل تذكرة تزن 10 جرام و4700 جنيها من متحصلات البيع وهاتف محمول نوكيا كما تم ضبط النبوي. ط. ب 45 عاما عاطل وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و3 كيلو بانجو ومبلغ مالي 3200 جنيها من متحصلات البيع وهاتف محمول سامسونج.

كما تم ضبط السيد. م. ت 33 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار و17 تذكرة هروين ومبلغ مالى 220 جنيها من متحصلات البيع وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على أهالى هذة القرى التى يباع فيها المخدرات وذلك حتى لا يتم تصويرهم أو الابلاغ عنهم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.