اليوم السابع
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ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:56 م
ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا حملة تموينية - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية تموين المنيا، ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 72 مخالفة تموينية منها 55 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود شهادات صحية -عدم وجود سجلات – قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 17 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – غش تجاري – عدم وجود شهادات صحية – تجار تموينيين -قضايا أخرى متنوعة).


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أخبار المنيا

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