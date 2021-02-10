اليوم السابع
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ضبط مخزنين لإعادة تعبئة الدقيق المدعم وبيعه فى السوق السوداء بالقناطر الخيرية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:13 م
ضبط مخزنين لإعادة تعبئة الدقيق المدعم وبيعه فى السوق السوداء بالقناطر الخيرية دقيق مدعم- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، فى ضبط مخزنين للإتجار فى الدقيق المدعم بإعادة تعبئته فى أجولة تخص الدقيق الحر، بعزبة على أفندى بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وأخطرت النيابة العامة والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضيتين.

وردت معلومات سرية للواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام تاجرين بتجميع حصص الدقيق المدعم من بعض الأفران البلدية، وإعادة وضعها فى أجولة تخص الدقيق الحر لبيعه فى السوق السوداء.

وتبين للعميد محمد المحاريق، رئيس مباحث البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية، صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، والتنسيق مع إدارة تموين القناطر الخيرية قامت قوة أمنية بمداهمة المصنع، وتم ضبط صاحبى المخزن وهما كلا من "محمد س"، و"عبد النبى س"، وتم العثور على كمية كبيرة من الدقيق المدعم المجهزة للطرح فى الأسواق، وبلغ عددها نحو 5500 جوالا بالمخزنين، وتم تحرير المحضرين اللازمين بالواقعتين.

ووجهت النيابة للمتهمين فى الواقعتين تهمة ممارسة جريمة الغش التجارى بتجميع الدقيق المدعم من الأفران البلدية بالمخالفة للقانون، وإعادة تعبئته وبيعه فى السوق السوداء، أملا فى تحقيق الثراء الفاحش.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

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