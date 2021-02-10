ضبط أدوية طبية ومستلزمات علاجية غير مسجلة بقيمة مليون جنيه فى حملة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نجحت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية الطبية والمستلزمات العلاجية غير المسجلة والمغشوشة، والتى قدرة قيمتها الإجمالية بمليون جنيه.

وكانت حملة مشتركة نفذتها إدارة التفتيش الصيدلى، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، على مراكز بيع المستلزمات العلاجية والطبية بدائرة مدينة أسوان تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد محمود مدير إدارة الصيدلة بأسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 275 صنفا بإجمالى 8060 علبة من مواد سامة تخضع للجدول الأول الملحق بقانون الصيدلة.

كما نجحت الحملة أيضا فى ضبط كمية من الأدوية والنباتات الطبية والمتحصلات الطبية ومستخلصاتها ومكملات غذائية، وأعشاب طبية وجميعها مغشوشة وغير مسجلة وتحمل ادعاءات طبية كاذبة، وتقدر تكلفة المضبوطات بالحملة بحوالى مليون جنيه تقريبا .

تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محاضر بالواقعه وتم إحالتها للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.