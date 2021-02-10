اليوم السابع
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الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:07 م
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صور.. طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 06:00 م
صور.. طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية اشتبكات مع الأمن فى اليونان لرفض إنشاء شرطة جامعية
كتب محمود رضا الزاملى

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ألقى الطلاب اليونانيون المشاركون فى مظاهرات رافضة لخطط الحكومة بتشكيل شرطة جامعية، قنابل حارقة على شرطة أثينا، وتلقوا فى المقابل وابلا من الغاز المسيل للدموع.

 

وشارك مئات الطلاب الغاضبون فى مسيرة اليوم، وطالب المتظاهرون برفض مقترح انشاء شرطة جامعية وكذلك وضع تمويل إضافى للمعلمين وعمال النظافة فى المدارس العامة لخفض عدد الطلاب الذين يرتادون الفصول وتعزيز نظافة عامة أفضل خلال جائحة فيروس كورونا.

طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية (1)
طلاب غاضبون فى اليونان

 

طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية (2)
اشتبكات مع الأمن فى اليونان لرفض إنشاء شرطة جامعية
 
طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية (3)
طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن 

 

طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية (4)
طلاب فى اليونان يخرجون فى مسيرة لرفض إنشاء شرطة جامعية 
 
طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية (5)
طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن 

 

طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية (6)
طلاب اليونان يخرجون فى مظاهرات رافضة لانشاء شرطة جامعية

 

طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية (7)
طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن

 

طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية (8)
اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات 
 
طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية (9)
طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن 
طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية (10)
طلاب فى اليونان يشتبكون مع الأمن

 

طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية (11)
طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن

 

 
 

طلاب غاضبون

اليونان

أخبار اليونان

الأمن اليوناني

إنشاء شرطة جامعية

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