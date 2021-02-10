صور.. طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن لرفض إنشاء شرطة جامعية

كتب محمود رضا الزاملى

ألقى الطلاب اليونانيون المشاركون فى مظاهرات رافضة لخطط الحكومة بتشكيل شرطة جامعية، قنابل حارقة على شرطة أثينا، وتلقوا فى المقابل وابلا من الغاز المسيل للدموع.

وشارك مئات الطلاب الغاضبون فى مسيرة اليوم، وطالب المتظاهرون برفض مقترح انشاء شرطة جامعية وكذلك وضع تمويل إضافى للمعلمين وعمال النظافة فى المدارس العامة لخفض عدد الطلاب الذين يرتادون الفصول وتعزيز نظافة عامة أفضل خلال جائحة فيروس كورونا.



طلاب غاضبون فى اليونان



اشتبكات مع الأمن فى اليونان لرفض إنشاء شرطة جامعية



طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن



طلاب فى اليونان يخرجون فى مسيرة لرفض إنشاء شرطة جامعية



طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن



طلاب اليونان يخرجون فى مظاهرات رافضة لانشاء شرطة جامعية



طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن



اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات



طلاب غاضبون فى اليونان يشتبكون مع الأمن



طلاب فى اليونان يشتبكون مع الأمن