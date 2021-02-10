اليوم السابع
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صور.. بفساتين الزفاف جميلات ميانمار يطالبن بإنهاء الانقلاب

الأربعاء، 10 فبراير 2021 08:10 م
صور.. بفساتين الزفاف جميلات ميانمار يطالبن بإنهاء الانقلاب بفساتين الزفاف جميلات ميانمار يطالبن بإنهاء الانقلاب
كتب وكالات

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خرجت نساء يرتدين الأزياء البراقة وفساتين الزفاف إلى شوارع مدينة يانجون، اليوم الأربعاء، للمطالبة بالإفراج عن زعيمة البلاد أونج سان سوكي، بحسب "سبوتنيك".

فى صباح يوم 1 فبراير، أكد تلفزيون تابع للجيش فى ميانمار سيطرة الجيش على البلاد وفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد.

كان متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم فى ميانمار قال، إن زعيمة البلاد أونغ سان سوكى وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلوا فى مداهمة فى صباح ذلك اليوم، تأتى الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب فى أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

نساء ميانمار يرتدين فساتين الزفاف يحملن لافتات خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري (1)
نساء ميانمار يرتدين فساتين الزفاف يحملن لافتات خلال احتجاج ضد الانقلاب 

 

نساء ميانمار يرتدين فساتين الزفاف يحملن لافتات خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري (2)
جميلات ميانمار يرتدين فساتين الزفاف يحملن لافتات خلال احتجاج ضد الانقلاب 

 

نساء ميانمار يرتدين فساتين الزفاف يحملن لافتات خلال احتجاج ضد الانقلاب العسكري (3)
جميلات ميانمار يرتدين الفساتين خلال احتجاج ضد الانقلاب 

فساتين الزفاف

جميلات ميانمار

أخبار ميانمار

الانقلاب

أونج سان سوكي

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