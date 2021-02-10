اليوم السابع
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"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالى قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى

الأربعاء، 10 فبراير 2021 08:00 ص
"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالى قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى قافلة طبية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى على مدار يومين متتاليين 10 و11 فبراير الجارى، فى إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

من ناحيته، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، تواصل تنفيذ خطة متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك من خلال الحملات الميدانية اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة الحالة العامة داخل المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات.

وأعلن محافظ المنيا، أن مراكز المحافظة، ضبطت خلال الفترة من 17 يناير وحتى الإثنين 8 فبراير 3890 مخالفة منها 3468 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، 18 مخالفة لمنشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة لتطبيق قرارات الغلق لـ 404 من المطاعم والمقاهي والكافتيريات لعدم الالتزام بنسب استيعاب المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد.

وأضاف المحافظ، أنه خلال الحملات تم فض 9 أسواق عشوائية بمركز بني مزار، كما تم فض 16 مناسبة من الأفراح والعزاء بمركزي المنيا وبني مزار، بالإضافة الى انه تم غلق 5 مراكز من الدروس الخصوصية بمركزي مغاغه وسمالوط، وأكد المحافظ على استمرار جهود الوحدات المحلية في تحقيق الانضباط ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات الفورية.


بنى مزار

قافلة طبية

أخبار المنيا

محافظة المنيا

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