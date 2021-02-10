رئيس مدينة البلينا يستجيب لشكوى مواطن يتضرر فيها من حفر بأحد الشوارع

سوهاج محمود مقبول

أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب سوهاج برئاسة لطفى محمد على رئيس الوحدة أنه تم رفع المخالفات من شارع مدرسة الصنايع بنين وتسوية الشارع أما بالنسبة للرصف فسوف يتم بعد الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط المياه والإنتهاء من شبكة الصرف الصحى.

جاء ذلك ردا على الشكوى التي أرسلها القارئ علاء الدين مصطفي من محافظة سوهاج، عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، متضرر فيها أهالى شارع مدرسة الصنايع بنين التابعة لمركز البلينا من حفر شركة المياه والصرف الصحي لتوصيل المياه نتيجة لعطل ما وعمل توصيلات، وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع :" لليوم الثالث لم تقم الشركة بالتنبيه علي العاملين بالحفر برد الشئ لأصله بالرغم من الإنتهاء من جميع التوصيلات والشارع بالكامل تم تركه بدون تمهيد ولا رصف ".

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".