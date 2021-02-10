اليوم السابع
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حريق غامض.. حكاية منزل تشتعل فيه النار يومياً بأسوان (صور)

الأربعاء، 10 فبراير 2021 05:30 ص
حريق غامض.. حكاية منزل تشتعل فيه النار يومياً بأسوان (صور) احتراق المراتب بالمنزل
أسوان – عبد الله صلاح

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فى منزل عائلى بسيط مكون من طابقين بضواحى مدينة أسوان، يعيش الحاج سيد الذى تجاوز عمره السبعين مع زوجته وأولاده وأحفاده، وفجأة وبدون سابق إنذار يشهد هذا المنزل واقعة غريبة من نوعها بعد اشتعال النيران بشكل يومى ومتكرر داخل المنزل لفترة وصلت لشهر تقريبا دون أن يجدوا تفسيراً لذلك.

"اليوم السابع" يقدم أبرز معلومات بشأن تفاصيل الواقعة كالأتى:

- يقع المنزل فى منطقة المدينة الصناعية القديمة أول مطلع المحمودية بمدينة أسوان.

- يتكون المنزل من طابقين علويين وثالث أرضى.

- يعيش فى المنزل 3 أسر.

- بدأت الواقعة منذ شهر تقريباً بحريق فى سرير غرفة الأطفال بالطابق العلوى.

- ثم تجددت النيران فى مساء اليوم التالى واعتقدوا أنهم لم يطفئوا النار جيداً.

· مع حلول اليوم الثالث تجددت النيران حتى زادت فى اليوم الرابع واستنجدوا بالحماية المدنية.

- تواصلت الحرائق فى المنزل يومياً وفى أماكن مختلفة دون وجود تفسير للواقعة.

- لجأ أهالى المنزل إلى "المشايخ" واستعانوا بنحو 30 شيخاً ولكن دون جدوى

- عندما فاض الأمر بالأسر افترشوا فى الشارع ونصبوا خيمة للمبيت فيها

- النيران التهمت كل الأثاثات والمفروشات والأجهزة الكهربائية

- النيران أصابت الرجل الـمُسن صاحب المنزل بعد أن بدأت فى ملابسه

- الحريق أتى كذلك على مستلزمات تجهيز عروسة من سكان المنزل ودمر حاجتها بالكامل

- الحرائق لم تكتفى بمنزلهم فقط ولكنها امتدت لمنزلين مجاورين

- يظل الأهالى فى حيرة منذ شهر تقريباً كلما أرادوا الدخول للمنزل يخرجهم حريق جديد

أثاثات-المنزل-تحترق--(1)
أثاثات-المنزل-تحترق

 

أثاثات-المنزل-تحترق--(2)
أهالى المنزل
أثاثات-المنزل-تحترق--(3)
غرفة من المنزل
أثاثات-المنزل-تحترق--(4)
جانب من الحريق
 
اثاثات-المنزل-فى-الخارج-(1)
اصحاب المنزل
 
اثاثات-المنزل-فى-الخارج-(2)
 
اثاث المنزل
 
اثار-الحريق-داخل-المنزل-(1)
اثار-الحريق-داخل-المنزل-(2)
بقايا الحريق
 
اثار-الحريق-داخل-المنزل-(3)
اثار-الحريق-

 

اثار-الحريق-داخل-المنزل-(4)
 
حريق باب المنزل
 
اجهزة-المنزل-بعد-الحريق-(1)
 
جانب من آثار الحريق
 
اجهزة-المنزل-بعد-الحريق-(2)
اجهزة-المنزل-بعد-الحريق

 

دهشة-على-وجوه-ساكنى-العقار--(1)
 
دهشة-على-وجوه-ساكنى-العقار--(3)
العقار
 
دهشة-على-وجوه-ساكنى-العقار--(4)
 
آثار الحريق
 
دهشة-على-وجوه-ساكنى-العقار--(5)
دهشة-على-وجوه-ساكنى-العقار--(5)

 


اسوان

اشتعال النيران

المحمودية

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احتراق منزل عائلى

اليوم السابع بلس

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