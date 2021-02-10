حريق غامض.. حكاية منزل تشتعل فيه النار يومياً بأسوان (صور)

أسوان – عبد الله صلاح

فى منزل عائلى بسيط مكون من طابقين بضواحى مدينة أسوان، يعيش الحاج سيد الذى تجاوز عمره السبعين مع زوجته وأولاده وأحفاده، وفجأة وبدون سابق إنذار يشهد هذا المنزل واقعة غريبة من نوعها بعد اشتعال النيران بشكل يومى ومتكرر داخل المنزل لفترة وصلت لشهر تقريبا دون أن يجدوا تفسيراً لذلك.

"اليوم السابع" يقدم أبرز معلومات بشأن تفاصيل الواقعة كالأتى:

- يقع المنزل فى منطقة المدينة الصناعية القديمة أول مطلع المحمودية بمدينة أسوان.

- يتكون المنزل من طابقين علويين وثالث أرضى.

- يعيش فى المنزل 3 أسر.

- بدأت الواقعة منذ شهر تقريباً بحريق فى سرير غرفة الأطفال بالطابق العلوى.

- ثم تجددت النيران فى مساء اليوم التالى واعتقدوا أنهم لم يطفئوا النار جيداً.

· مع حلول اليوم الثالث تجددت النيران حتى زادت فى اليوم الرابع واستنجدوا بالحماية المدنية.

- تواصلت الحرائق فى المنزل يومياً وفى أماكن مختلفة دون وجود تفسير للواقعة.

- لجأ أهالى المنزل إلى "المشايخ" واستعانوا بنحو 30 شيخاً ولكن دون جدوى

- عندما فاض الأمر بالأسر افترشوا فى الشارع ونصبوا خيمة للمبيت فيها

- النيران التهمت كل الأثاثات والمفروشات والأجهزة الكهربائية

- النيران أصابت الرجل الـمُسن صاحب المنزل بعد أن بدأت فى ملابسه

- الحريق أتى كذلك على مستلزمات تجهيز عروسة من سكان المنزل ودمر حاجتها بالكامل

- الحرائق لم تكتفى بمنزلهم فقط ولكنها امتدت لمنزلين مجاورين

- يظل الأهالى فى حيرة منذ شهر تقريباً كلما أرادوا الدخول للمنزل يخرجهم حريق جديد



أثاثات-المنزل-تحترق

أهالى المنزل

غرفة من المنزل

جانب من الحريق

اصحاب المنزل

اثاث المنزل

بقايا الحريق



اثار-الحريق-

حريق باب المنزل

جانب من آثار الحريق



اجهزة-المنزل-بعد-الحريق

العقار

آثار الحريق