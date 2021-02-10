تعيين عماد زكريا أمين عام لجامعة مدينة السادات

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة، عن قرار اللجنة الدائمة للقيادات بتعيين عماد زكريا نوح أمين عام للجامعة، أيمن جادالله أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، محمد منير محمد سليمه. مدير عام المشروعات البيئية.

واجتمعت اللجنة المنعقدة المجموعة النوعية للوظائف القيادية، برئاسة د. أحمد محمد بيومي والمشكلة من حمدي البهجي الأمين العام بالجامعة، الدكتور عبد الحميد أحمد شاهين عميد كلية التجارة، الدكتور سحر عبد الستار إمام عميد كلية الحقوق، الدكتور إبراهيم الحناوي جامعة الزقازيق، الدكتور محمد صالح عميد كلية العلوم الإداري بأكاديمية السادات، أحمد سرور المستشار القانوني بالجامعة.

وتم التقيم علي أساس مجموعة من المعايير والقدرات وفقا للوظيفة المعلن عنها وبطاقة وصفها، جاء قرار اللجنة بعد الاطلاع علي كافة المستندات الأزمة لشغل هذه الوظيفة، وقد حصل "عماد" علي نسبة 78.71٪؜.

وجدير بالذكر أن عماد زكريا نوح كان يشغل وظيفه أمين كلية العلوم بجامعة المنوفية، أيمن جاد الله كان يشغل وظيفة مدير عام الشئون المالية بجامعة مدينة السادات، محمد منير محمد سليمه.

وكان يشغل منصب مدير إدارة تخطيط البرامج وتنفيذ المشروعات البيئه بالجامعة.