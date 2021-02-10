تعقيم موقف الأقاليم ووحدة المرور والمنشآت العامة والشوارع بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هدى المغربي، رئيسة مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، شن حملات رش وتعقيم بشوارع المدينة والميادين الرئيسية، وذلك بالتنسيق بين إدارة منظومة النظافة وبين شركة النظافة المتعاقدة معها الوحدة المحلية بسفاجا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا، أنه تم تنفيذ أعمال الرش والتطهير والتعقيم فى موقف الأقاليم ووحدة المرور وهى المناطق الأكثر تواجد للمواطنين والتنبيه على السائقين بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات، مشيرةً إلى أن العمل مستمر بجميع أنحاء المدينة.

كما شددت رئيس المدينة على تشكيل حملات للمرور على المحلات للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانب آخر، عقدت رئيس مدينة سفاجا، اجتماعا مع مسئول شركة توصيل الغاز لمدينة سفاجا للوقوف على عملية تنفيذ الخط الرئيسى للمدينة، موضحة أن الشركة تعمل على حصر المنازل لعمل تعاقدات ووصلات منزلية لجميع منازل سفاجا مع بداية النصف الثانى من العام الجارى، عقب إنتهاء أعمال توصيل الخط الرئيسى من الغردقة إلى سفاجا.

وتابعت أن شركة الغاز تعمل على بناء محطة الرفع الرئيسية ، تمهيدا للتعاقد مع المواطنين بشكل مباشر، وأن الاولوية فى التعاقد سوف تكون للمنازل التى دخلت فى قانون التصالح وليس عليها مخالفات وفى حالة وجود اى مخالفة لن يتم التعاقد مع تلك العقارات

وناشدت رئيس المدينة أهالى سفاجا بالاستعداد لدخول الغاز من خلال دهان الواجهات وتشطيبها والتصالح على المخالفات الموجودة بها حتى لا يتم استثناء تلك المنازل من توصيل الغاز .

وأشارت إلى أنه تجرى متابعة المشروع لتذليل أى عقبات تواجه المشاريع التنموية والخدمية بدائرة المدينة، مؤكدة أن توصيل الغاز للمنازل سوف يحقق وفرة فى دعم البوتاجاز، إلى جانب توفير وقود نظيف وآمن للمواطنين فى كافة مناطق سفاجا.

وأكدت أن الشركة سوف تبدأ فى استكمال توصيل الغاز الطبيعى للمناطق على أن يكون أحد أولويات الخطة اختيار المناطق القريبة من مصادر الغاز لتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة والتى تم تنفيذها سابقاً، والمناطق التى تكتمل بها شروط التركيب.