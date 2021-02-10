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تعديل وزارى مصغر بوزارة الخارجية الإماراتية

الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:26 م
تعديل وزارى مصغر بوزارة الخارجية الإماراتية رئيس الوزراء الإماراتى الشيخ محمد بن راشد
وكالات

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قرر رئيس الوزراء الإماراتى، الشيخ محمد بن راشد، إجراء تعديل وزارى داخل وزارة الخارجية، حيث قرر تعيين الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة للشئون الخارجية.

كما شمل القرار إعفاء أنور قرقاش من منصبه كوزير دولة للشئون الخارجية، للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

وقال بن راشد، فى تغريدة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد قرر منح قرقاش ونسيبة وسام الاتحاد، تقديرا للجهود التى بذلاها فى خدمة الإمارات، وسياستها الخارجية.

 

الإمارات

محمد بن راشد

وزارة الخارجية الإماراتية

أنور قرقاش

زكى نسيبة

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