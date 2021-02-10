اليوم السابع
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تسجيل صفر وفيات بكورونا وشفاء 10 حالات فى شمال سيناء خلال 24 ساعة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:04 م
تسجيل صفر وفيات بكورونا وشفاء 10 حالات فى شمال سيناء خلال 24 ساعة موقف حالات كورونا بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا شفاء 10 حالات وصفر وفيات، وفق ما أعلنته صحة شمال سيناء، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل حالة إيجابية وصفر حالات وفيات  وتسجيل شفاء 10 حالات من بين المصابين .

وأوضح البيان، أن الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفيات 3 حالات تتلقى العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة، و58 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان، أن إجمالي إحصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 98 حالة وفاة، 296 حالة ايجابية، فيما بلغ اجمالي عدد حالات الشفاء 1635حالة، وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء من تطهير مناطق وأحياء بالعريش .

وواصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بحملات ارشادية وندوات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى بث رسائل توعوية توضح كيفية التعامل مع المرض فى حالة الإصابة والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية منه، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة .


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