اليوم السابع
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"تجارة الإسكندرية" تناقش تأثير كورونا على الأعمال بمصر السبت المقبل

الأربعاء، 10 فبراير 2021 02:00 ص
"تجارة الإسكندرية" تناقش تأثير كورونا على الأعمال بمصر السبت المقبل عبد العزيز قنصوة - رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية _ أسماء على بدر

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تقيم كلية التجارة جامعة الإسكندرية ورشة عمل عن "تحديات المال والأعمال المعاصرة المشاكل والحلول" صباح يوم السبت 13 فبراير، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور السيد الصيفي عميد كلية تجارة الإسكندرية، صرح بذلك الدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ومقرر الندوة .

وأضاف الغرباوى، أن الندوة ستتناول تداعيات أزمة كورونا على مختلف القطاعات الإقتصادية في مصر خاصة وأن عدد كبير من رجال المال والأعمال سيشاركون في الندوة التي سيقدمها الإعلامي أحمد سالم، حيث سيتناول أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ودول البحر الأبيض المتوسط في المحور الأول تأثير كورونا على السوق الداخلي المصري والركود الذي ضرب بعض القطاعات الإقتصادية وفي نفس الوقت حقق أرباحا هائلة لبعض القطاعات التجارية والصناعية الأخرى.

كما ستشارك جمعية رجال أعمال الإسكندرية من خلال محمد هنو نائب رئيس الجمعية بعرض للتأثير كوفيد 19 على قطاعات الأعمال ورجال الأعمال في مصر ويعرض في نفس المحور الخبير السياحي وسيم محي الدين عن التأثير السلبي والخطير لخسائر قطاع السياحة والفندقة في مصر من جراء أزمة كورونا والتي تسببت فيما لايقل عن خسائر تصل إلي 14 مليار دولار عام 2020.

ويضيف الدكتور علاء الغرباوي، مقرر الندوة أن المحور الثاني من ورشة العمل سيبحث تأثير أزمة كورونا على قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والعقارية في مصر، حيث يتناول  تأثير الأزمات الأخيرة على القطاع الصناعي وتعرض رجال الأعمال والصناعة للصعوبات مع البنوك والمؤسسات المالية الداعمة خلال أزمة كورونا وطرق الحلول.

كما يتطرق لتداعيات أزمة كوفيد 19على قطاع الدواء في مصر والنجاح الذي حققه قطاع الأدوية في مصر في توفير الدواء طوال الفترة الصعبة وتوقف الحياة من جراء الإغلاق الجزئي والكلي الذي تم في مصر والعالم خلال العام الماضي وبدايات العام الحالي .


تجارة الإسكندرية

الاقتصاد المصرى

الاسكندريه

جامعه الاسكندريه

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