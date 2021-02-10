اليوم السابع
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بلومبرج: توقعات بإعلان بايدن عقوبات على ميانمار اليوم بسبب الانقلاب العسكرى

الأربعاء، 10 فبراير 2021 07:13 م
بلومبرج: توقعات بإعلان بايدن عقوبات على ميانمار اليوم بسبب الانقلاب العسكرى جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن سيتحدث "عن رد إدارته على الانقلاب في بورما" مساء اليوم، وربما يعلن فرض عقوبات على القادة العسكريين الحاليين والسابقين فى البلاد.

ووفقا لشخص مطلع على الأمر، إدارة بايدن مستعدة لفرض عقوبات على القادة العسكريين الحاليين والسابقين في ميانمار بسبب تورطهم في انقلاب في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضحت الوكالة أن العقوبات، وهي أول استخدام للإجراءات العقابية منذ تولى [بايدن] منصبه الشهر الماضي، ستستهدف أيضًا كيانات تجارية مرتبطة بالمسئولين ، وفقًا للشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة الإجراءات التي لم يتم الإعلان عنها بعد.

 


بايدن

ميانمار

عقوبات امريكية على ميانمار

جو بايدن

ادارة بايدن

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