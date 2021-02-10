اليوم السابع
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بسبب الشيشة.. تشميع كافتيريا أمام نزل الشباب بسفاجا.. صور

الأربعاء، 10 فبراير 2021 09:09 م
بسبب الشيشة.. تشميع كافتيريا أمام نزل الشباب بسفاجا.. صور غلق وتشميع مقهى مخالف
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قادت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء حملة مكبرة لتطبيق قرار رئيس الوزراء، باستمرار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومنع استخدام الشيشة بالمقاهي، ومتابعة تطبيق قرار غلق المحلات التجارية والمقاهي، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشن حملات مكبرة على المقاهى والكافتيريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع والتحفظ على جميع "الشيش" بإحدى الكافتريات الموجودة أمام نزل الشباب بالشارع الرئيسي، وذلك بسبب مخالفتها للقرار الوزاري بمنع الشيشة، وعدم إستخدام الأدوات والأكواب ذات المرة الوحدة.

وأوضحت رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب كافتيريا بعد أن أتضح وجود مخزن يحتوى على عدد من الشيش، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى تجهيزها وعلى الفور تم مصادرة جميع المضبوطات وغلق وتشميع الكافتيريا.

وأكدت المغربى، أنها سوف تواصل الحملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بمنع الشيشة بالمقاهى والكافيتريات لما تسببه من انتشار سريع للمرض وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية بسفاجا (3)
جانب من الحملة 
 
حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية بسفاجا (4)
جانب من الحملة 
غلق وتشميع مقهى مخالف (2)
غلق وتشميع مقهى مخالف 
 
غلق وتشميع مقهى مخالف (1)
غلق وتشميع مقهى مخالف

تشميع كافتيريا

سفاجا

البحر الاحمر

أخبار مصر

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