جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه ظهر اليوم الأربعاء، للنائب السابق إميل رحمه.



وذكرت الخارجية اللبنانية- في بيان لها اليوم - أن الوزير وهبه والنائب السابق رحمه، استعرضا خلال اللقاء مقررات وأجواء الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي عقد في القاهرة قبل يومين، وموضوع ترشيح مصر للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لولاية ثانية.